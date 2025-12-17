МИД РФ выразил соболезнования Таджикистану в связи с нападением в Успенской школе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выражает соболезнования Таджикистану, родным погибшего и пострадавшим при нападении в Успенской средней школе. Об этом говорится в ответе официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении, - указала дипломат. - Российская сторона будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан принципом взаимной поддержки".

Захарова подчеркнула, что "любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность". "Российская сторона сделает все необходимое для беспристрастного и объективного расследования произошедшего", - заключила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ незамедлительно предложил содействие посольству Таджикистана после публикации данных о гибели гражданина республики в теракте 16 декабря.