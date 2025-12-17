Лавров: в БРИКС и ШОС, в отличие от НАТО и ЕС, нет попыток подчинить их глав

Глава МИД РФ подчеркнул, что и ШОС, и БРИКС работают на основе суверенного равенства государств и мирного урегулирования любых разногласий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО пытаются подчинить своей воле главы их исполнительных структур, в БРИКС и ШОС ничего подобного даже быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"БРИКС и ШОС - это объединения по-настоящему нового типа в отличие от таких структур, как ЕС и того, во что он превратился, и в отличие от НАТО, где тоже действует палочная дисциплина. И ту, и другую, кстати, структуру, и ЕС, и НАТО, пытаются подчинить своей воли их административные главы, главы исполнительных структур: глава ЕК и генсек НАТО. Если вы почитаете заявления этих персонажей, то создается полное ощущение, что они являются главными великими политическими деятелями современности, а не нанятыми бюрократами, которые обязаны исполнять волю государств-членов. Вот в ШОС и БРИКС ничего подобного даже быть не может", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что и ШОС, и БРИКС работают на основе тех самых принципов Устава ООН, которые долгие десятилетия подвергались испытаниям, а именно - суверенное равенство государств, мирное урегулирование любых разногласий, поиск общего согласия по всем вопросам и концентрация усилий на реализации практических проектов на основе принципов взаимной выгоды.