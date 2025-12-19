"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
Президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан и представителей СМИ во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве.
Видеотрансляцию мероприятия смотрите в отдельном материале ТАСС.
В текстовой трансляции ТАСС - основные тезисы выступления российского лидера.
На столе у российского лидера лежат стопка гербовых блокнотов, шариковая ручка и наушник синхронного перевода.
На большую пресс-конференцию и прямую линию прибыл журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Существует несколько способов задать свой вопрос президенту РФ. Это можно сделать через сайт программы, а также через СМС или ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40.
Для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40.
Текстовые и видеовопросы президенту, помимо сайта программы, могут быть отправлены через официальные группы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовались уже 462 892 человека.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст перед началом программы "Итоги года".
На мероприятие пришел журналист ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
Девушки в ободках-кокошниках будут раздавать микрофоны журналистам, которым выпадет возможность задать вопрос.
Путин, выступая 2 октября на пленарной сессии "Валдая", рассказал, что его очень радует, что россиянки начали носить кокошники и русские наряды.
Наиболее актуальной для граждан остается тема социальной политики - порядка 20% обращений связаны именно с ней: больше всего россиян волнуют вопросы пенсионного обеспечения, на втором месте - подкатегория "Семья и дети", замыкают социальную пятерку вопросы получения льгот, помощь людям с ограничениями здоровья и вопрос субсидий. Второе место делят между собой категории "Инфраструктура" и "Государство и общество", таких заявок - по 11% от общего числа.
За две недели поступило больше 2,5 млн обращений. Работа над ними велась при содействии министерств. Президент в последние дни до глубокой ночи лично изучал обращения россиян: и обобщенные подборки, и конкретные примеры.
В зале идут последние приготовления, ведущие тестируют оборудование и связь.
Как передает корреспондент ТАСС, журналист из Новокузнецка Ростислав Бардокин пришел на мероприятие в каске, чтобы привлечь внимание главы государства и задать вопрос про угольную отрасль.
От газификации до кортиков. Как президент РФ реагировал на проблемы граждан в эфирах.
Впервые Кремль совместил прямые линии и пресс-конференции вынужденно: в 2020 году пандемия помешала провести оба мероприятия по отдельности полноценно, как прежде. В 2021 году администрация вернулась к двум самостоятельным форматам. Но начиная со следующего раза, с 2023 года, постоянным стал совмещенный вариант.
В 2001 году российский лидер провел первую большую пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнул недопустимость повторения ситуации, когда гонка вооружений "в значительной степени являлась одной из причин, которая подорвала и саму экономику и, как следствие, доверие населения к государству".
Для аккредитованных на мероприятие журналистов организован фуршет.
Улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыты для движения автомобилей.
С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций.
Очередь из журналистов выстроилась к Гостиному Двору. Представители информационных агентств, печатных изданий и телеканалов еще с 8 утра стали проходить к зданию Гостиного Двора.
В Гостином Дворе будут работать как российские журналисты, включая корреспондентов ТАСС, так и иностранные репортеры, в том числе из недружественных стран.
Обстановка внутри Гостиного Двора.
Президент России Владимир Путин проведет совмещенную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами.