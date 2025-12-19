"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

Существует несколько способов задать свой вопрос президенту РФ. Это можно сделать через сайт программы, а также через СМС или ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40.

Для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40.

Текстовые и видеовопросы президенту, помимо сайта программы, могут быть отправлены через официальные группы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовались уже 462 892 человека.