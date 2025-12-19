ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
07:30
обновлено 08:40
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан и представителей СМИ во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. 

Видеотрансляцию мероприятия смотрите в отдельном материале ТАСС.

В текстовой трансляции ТАСС - основные тезисы выступления российского лидера. 

08:38

На столе у российского лидера лежат стопка гербовых блокнотов, шариковая ручка и наушник синхронного перевода.

© Анастасия Савиных/ ТАСС
08:32

На большую пресс-конференцию и прямую линию прибыл журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© Владимир Смирнов/ ТАСС
08:30

Существует несколько способов задать свой вопрос президенту РФ. Это можно сделать через сайт программы, а также через СМС или ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40.

Для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40.

Текстовые и видеовопросы президенту, помимо сайта программы, могут быть отправлены через официальные группы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовались уже 462 892 человека.

08:16

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст перед началом программы "Итоги года".

© Владимир Смирнов/ ТАСС
08:03

На мероприятие пришел журналист ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

© Анастасия Савиных/ ТАСС
07:59

Девушки в ободках-кокошниках будут раздавать микрофоны журналистам, которым выпадет возможность задать вопрос.

Путин, выступая 2 октября на пленарной сессии "Валдая", рассказал, что его очень радует, что россиянки начали носить кокошники и русские наряды.

© Анастасия Савиных/ ТАСС
07:47

Наиболее актуальной для граждан остается тема социальной политики - порядка 20% обращений связаны именно с ней: больше всего россиян волнуют вопросы пенсионного обеспечения, на втором месте - подкатегория "Семья и дети", замыкают социальную пятерку вопросы получения льгот, помощь людям с ограничениями здоровья и вопрос субсидий. Второе место делят между собой категории "Инфраструктура" и "Государство и общество", таких заявок - по 11% от общего числа. 

07:45

За две недели поступило больше 2,5 млн обращений. Работа над ними велась при содействии министерств. Президент в последние дни до глубокой ночи лично изучал обращения россиян: и обобщенные подборки, и конкретные примеры.

07:37

В зале идут последние приготовления, ведущие тестируют оборудование и связь.

© ТАСС
07:36

07:33

Как передает корреспондент ТАСС, журналист из Новокузнецка Ростислав Бардокин пришел на мероприятие в каске, чтобы привлечь внимание главы государства и задать вопрос про угольную отрасль.

Екатерина Шамарова/ ТАСС
© Екатерина Шамарова/ ТАСС
07:32

От газификации до кортиков. Как президент РФ реагировал на проблемы граждан в эфирах.

07:31

Впервые Кремль совместил прямые линии и пресс-конференции вынужденно: в 2020 году пандемия помешала провести оба мероприятия по отдельности полноценно, как прежде. В 2021 году администрация вернулась к двум самостоятельным форматам. Но начиная со следующего раза, с 2023 года, постоянным стал совмещенный вариант.

07:31

В 2001 году российский лидер провел первую большую пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнул недопустимость повторения ситуации, когда гонка вооружений "в значительной степени являлась одной из причин, которая подорвала и саму экономику и, как следствие, доверие населения к государству". 

07:30

Для аккредитованных на мероприятие журналистов организован фуршет.

Алексей Забелин/ ТАСС
© Алексей Забелин/ ТАСС

07:30

07:30

Улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыты для движения автомобилей.

07:30

С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций.

07:30

Очередь из журналистов выстроилась к Гостиному Двору. Представители информационных агентств, печатных изданий и телеканалов еще с 8 утра стали проходить к зданию Гостиного Двора.

Екатерина Шамарова/ ТАСС
© Екатерина Шамарова/ ТАСС
07:30

07:30

В Гостином Дворе будут работать как российские журналисты, включая корреспондентов ТАСС, так и иностранные репортеры, в том числе из недружественных стран. 

07:30

Обстановка внутри Гостиного Двора.

Алексей Забелин/ ТАСС
© Алексей Забелин/ ТАСС
07:30

Президент России Владимир Путин проведет совмещенную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия