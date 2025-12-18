Лавров назвал показательным, что США больше не хотят демократии в понимании Европы

Глава МИД РФ отметил, что недавно американский президент Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому "не растаптывать" демократию и все-таки провести выборы"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал серьезным показателем тот факт, что США больше не желают демократии, "как она понимается в Европе".

"То, что сейчас Соединенные Штаты не хотят больше такой демократии, как она понимается в Европе, это серьезный показатель. Совсем недавно президент США Дональд Трамп, комментируя украинскую ситуацию, посоветовал Владимиру Зеленскому "не растаптывать" демократию и все-таки провести выборы", - отметил министр в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.