Захарова: полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие влияния РФ

При этом, по словам официального представителя МИД России, финские политики такого здравомыслия не демонстрируют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Криминальная полиция Финляндии поступила ответственно, когда признала отсутствие признаков гибридного влияния России в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратил на себя внимание так называемый тематический брифинг, проведенный на днях центральной криминальной полицией Финляндии. Было сказано, открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной, свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые ранее местными журналистами приписывались России, не обнаружено. И аналогичным образом якобы обстоят дела и с критической инфраструктурой. Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинения им ущерба оказались связаны с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств, как это пытались показать аудитории", - сказала она.

"Признание данного факта финскими блюстителями закона, мне кажется, весьма симптоматичным. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию", - отметила дипломат.

При этом, по словам Захаровой, финские политики такого здравомыслия не демонстрируют. "Они поражены вирусом русофобии и не прекращают раскручивать антироссийскую кампанию в информационном пространстве, во всем обвиняя Россию", - добавила представитель российского дипведомства.