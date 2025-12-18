Нарышкин: Россия хочет для Украины нормальной жизни

Киев должен найти силы искоренить нацизм, отметил директор Службы внешней разведки

Директор СВР России Сергей Нарышкин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия хочет возвращения Украины к нормальной жизни, но для этого Киеву необходимо найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Народу Украины нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы и понять, что самая эффективная гарантия обеспечения безопасности для Украины - это возвращение к добрососедским отношениям с Россией, - подчеркнул он. - Если это будет сделано, то, повторяю, Украина вернется к нормальной жизни. Россияне этого очень и очень хотят".

Отвечая на вопрос о будущем Украины, Нарышкин выразил уверенность, что в "долгосрочной перспективе она вернется на путь нормального цивилизационного развития".

