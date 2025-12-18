Якушев анонсировал серьезное обновление фракции "Единая Россия" в Госдуме

Секретарь генсовета ЕР заявил, что избирательный цикл 2026 года будет масштабным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме по итогам выборов в 2026 году серьезно обновится, но сохранит при этом преемственность. Как заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, партия заинтересована в том, чтобы в новом созыве остались эффективные и профессиональные депутаты, обеспечивающие стабильность законотворческого процесса.

Якушев в беседе с журналистами заявил, что избирательный цикл 2026 года будет масштабным и приведет к заметному обновлению депутатского корпуса на всех уровнях. Он напомнил, что также пройдут кампании по выборам в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные кампании в 11 субъектах РФ.

"Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024-2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь", - отметил он.

Якушев отметил, что ротация во фракции ЕР в Госдуме "будет достаточно серьезная", при этом обновление фракции будет сочетаться с преемственностью. По его словам, партия заинтересована в том, чтобы в новом созыве остались эффективные и профессиональные депутаты, в том числе председатели комитетов и законодатели, обеспечивающие стабильность законотворческого процесса.

"Полная замена депутатского корпуса недопустима. Если в один момент в Думу придут исключительно новые люди без опыта, в условиях бюджетного процесса и сложной повестки это может привести к коллапсу", - пояснил он.

Отбор кандидатов

Якушев подчеркнул, что ключевым механизмом отбора кандидатов на выборы по-прежнему остается предварительное голосование. Именно его результаты станут основой для формирования списков на выборах. По его словам, в партии оценивают работу депутатов, учитывая их активность, публичные заявления и соответствие партийной линии, при этом участвовать в предварительном голосовании могут все, включая тех, чья работа вызывала вопросы или критические замечания. "Ворота открыты для всех. Предварительное голосование никому не закрывают", - подчеркнул Якушев.

Он также сообщил, что партия ведет постоянный анализ эффективности депутатов, включая оценку их активности и поддержки избирателей, для оценки депутатов используется условная "система светофора", которая показывает степень их эффективности и вовлеченности. По словам Якушева, для участия в новом избирательном цикле у депутата должно быть реальное ядро поддержки. "Если у человека нет поддержки - ни на предварительном голосовании, ни у избирателей - возникает вопрос, как он вообще может быть депутатом", - отметил политик.

Секретарь генсовета также напомнил, период работы восьмого созыва Думы был непрост - сначала пандемия COVID-19, затем специальная военная операция. По его словам, в этих условиях депутаты проявили себя по-разному: одни утратили доверие избирателей, другие, напротив, усилили свои позиции. "Это нормальный политический процесс: кто-то теряет поддержку, кто-то приобретает. Симпатии избирателей не исчезают - они перераспределяются", - сказал Якушев.