Герасимов назвал объем иностранного финансирования Киева

За четыре года он превысил $550 млрд, заявил начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку, военную продукцию наиболее активно предоставляют 20 государств. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, объем иностранного финансирования Киева превысил $550 млрд.

"Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Так, только объем иностранного финансирования за прошедшие четыре года превысил 550 млрд долл., из которых на военные нужды - более 220 млрд. Продукцию военного назначения Киеву наиболее активно предоставляют 20 государств", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.