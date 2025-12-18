Нарышкин: США понимают, что продолжение конфликта приведет к поражению Украины

Именно поэтому американская администрация стала искать компромиссные решения, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали понимать, что продолжение военного конфликта неминуемо приведет к поражению Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"С возвращением [Дональда] Трампа в Белый дом в США, стали понимать, что продолжение военного конфликта неминуемо приведет к поражению Украины. Поэтому американская администрация стала искать компромиссные решения, и такие решения были найдены, которые изложены, повторяю, в так называемом мирном плане Трампа", - отметил он.