Песков: в интересах России сделать так, чтобы весь мир слышал Путина

Представитель Кремля прокомментировал присутствие прессы из недружественных стран на "Итогах года"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы весь мир слышал, что говорит президент РФ Владимир Путин. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам присутствие прессы из недружественных стран на "Итогах года".

"Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин. Поэтому их журналисты здесь", - отметил представитель Кремля.