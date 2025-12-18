ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаИтоги года с Владимиром Путиным

Песков: в интересах России сделать так, чтобы весь мир слышал Путина

Представитель Кремля прокомментировал присутствие прессы из недружественных стран на "Итогах года"
Редакция сайта ТАСС
17:08
обновлено 17:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы весь мир слышал, что говорит президент РФ Владимир Путин. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам присутствие прессы из недружественных стран на "Итогах года".

"Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин. Поэтому их журналисты здесь", - отметил представитель Кремля. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич