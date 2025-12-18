Песков: в интересах России сделать так, чтобы весь мир слышал Путина
Редакция сайта ТАСС
17:08
обновлено 17:29
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы весь мир слышал, что говорит президент РФ Владимир Путин. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам присутствие прессы из недружественных стран на "Итогах года".
"Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин. Поэтому их журналисты здесь", - отметил представитель Кремля.