МИД РФ назвал СГ наиболее амбициозным интеграционным проектом Евразии

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что дорожной картой дипведомств РФ и Белоруссии является Программа согласованных действий в области внешней политики, которая обновляется каждые три года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Союзное государство за время своего существования эволюционировало в наиболее продвинутый и амбициозный интеграционный проект Евразии. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, выступая на международной конференции "Проблемы и перспективы формирования единой правовой системы Союзного государства".

"За 26 лет Союзное государство эволюционировало в наиболее продвинутый и амбициозный интеграционный проект Евразии. Достигнут прогресс в формировании общего социально-экономического, транспортно-логистического, культурно-гуманитарного, миграционного и информационного пространства, укрепляется научно-технологический суверенитет объединения", - говорится в сообщении МИД РФ.

Полищук отметил, что дорожной картой дипведомств РФ и Белоруссии является Программа согласованных действий в области внешней политики, которая обновляется каждые три года. "Российские и белорусские дипломаты продвигают общие интересы на мировой арене, поддерживают друг друга на многосторонних площадках, выступают с единых позиций практически по всем вопросам международной повестки. В числе наших приоритетов - дипломатическое сопровождение интеграционных процессов. Особое внимание уделяется повышению международного авторитета Союзного государства, продвижению заявлений и докладов под его брендом. Сейчас мы продвигаем инициативу "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - указал он.

Дипломат напомнил, что одной из целей Союзного государства является формирование единой правовой системы. Сейчас нормативно-правовая база Союзного государства насчитывает около 740 документов, которые охватывают практически все сферы жизни с акцентом на равные права граждан. "Вместе с тем еще многое предстоит сделать в плане дальнейшего формирования единой правовой системы Союзного государства и продвижения на пути строительства институциональной архитектуры", - добавил он.

"Мы выступаем за поступательное выполнение Союзного Договора, укрепление институциональных основ и международного авторитета Союзного государства. На повестке дня стоят вопросы разработки союзной символики, дальнейшего выравнивания прав граждан и условий для бизнеса, выработки общих правил, регулирующих деятельность НПО и СМИ", - продолжил дипломат.

Полищук подчеркнул, что Москва и Минск продолжат строительство Союзного государства, в том числе единого правового пространства. Дипломат высказал пожелание, чтобы право Союзного государство преподавалось в вузах на том же уровне, что и внутреннее законодательство, международное право, право иностранных государств и объединений. "Включение таких курсов в сетку преподавания будет хорошим вкладом в союзное строительство", - отметил он.