Лавров прибыл в Египет для участия в конференции Форума партнерства Россия

Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Египет для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Каира, передает корреспондент ТАСС.

Как отмечала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.

Как ожидается, стороны сверят часы по наиболее актуальным вопросам международной и российско-африканской повесток с акцентом на выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, утвержденного на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году. "Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - сообщила Захарова.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал в интервью ТАСС, что на полях мероприятия запланированы отдельные переговоры министра иностранных дел России с африканскими коллегами и подписание документов.