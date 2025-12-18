Лавров обсудит в Каире подготовку к третьему саммиту Россия - Африка

Стороны также планируют затронуть наиболее актуальные темы международной и российско-африканской повесток

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которая пройдет в Каире 19-20 декабря. Конференция станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле, подчеркивали в российском дипведомстве.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к участию в мероприятии приглашены главы внешнеполитических ведомств государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. По словам дипломата, встреча призвана придать дополнительный импульс развитию российско-африканского партнерства и будет способствовать укреплению его подлинно стратегического характера.

Ожидается, что стороны сверят часы по наиболее актуальным вопросам международной и российско-африканской повесток с акцентом на выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, утвержденного на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году. "Обсудим промежуточные итоги реализации совместного плана действий. Особое внимание уделим подготовке третьего саммита Россия - Африка в 2026 году", - рассказывал Лавров на недавнем заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России по вопросу укрепления взаимодействия с партнерами из Африки.

На полях конференции, как ожидается, состоится тематическое мероприятие с участием российских и африканских профильных ведомств и организаций, направленное в том числе на раскрытие потенциала трехстороннего сотрудничества Россия - Египет - Африка в экономике и образовании.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил в интервью ТАСС, что на полях мероприятия также запланированы отдельные переговоры министра иностранных дел России с африканскими коллегами и подписание документов.

Магистральное событие

В МИД РФ констатировали, что министерская встреча в Каире - это магистральное событие в российско-африканских отношениях уходящего года и ответственный этап подготовки третьего саммита Россия - Африка, запланированного на 2026 год.

В 2019 году был создан новый диалоговый формат - Форум партнерства Россия - Африка, в рамках которого состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в Сочи в ноябре 2024 года.

Российская сторона рассчитывает, что конференция придаст дополнительный импульс многоплановому сотрудничеству Россия - Африка на равноправной и взаимовыгодной основе.

Стратегическое сотрудничество

По словам главы российской дипломатии, взаимодействие с Африкой носит для РФ стратегический характер и является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов России.

Центральное место в повестке мероприятия, как ожидается, будет отведено вопросам торговли, экономики и инвестиций. Лавров обращал внимание на неуклонный рост товарооборота с континентом. "С 2019 года он увеличился более чем в полтора раза, превысив в 2024 года $27 млрд", - констатировал он.

Кроме того, по словам главы российской дипломатии, на повестке дня - наращивание товарообмена с государствами Африки к югу от Сахары, расширение поставок африканской продукции на российский рынок, внедрение надежных механизмов взаиморасчетов с использованием национальных валют. Вершинин в интервью ТАСС отмечал, Россия может помочь Африке решить стоящую перед ней задачу - добиться подлинного экономического суверенитета.

О развитии отношений России со странами континента свидетельствует и расширение российского дипломатического присутствия в Африке. "В уходящем году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. На очереди - Гамбия, Либерия, Того, Коморские острова", - перечислял Лавров в статье для африканских СМИ.

По его словам, РФ приветствует планы Ботсваны и Того открыть свои диппредставительства в Москве.

Вызовы в сфере безопасности

Замглавы МИД РФ Вершинин обращал внимание на то, что перспективы построения устойчивой архитектуры социально-экономического, инвестиционного, инфраструктурного, технологического развития Африки сложно представить без скорейшего преодоления остро стоящих перед континентом вызовов, связанных с вопросами мира и безопасности.

"Уверены, что эффективного и долгосрочного урегулирования в горячих точках региона можно добиться, прежде всего, при ведущей роли в этом процессе самих африканцев и только в их интересах, - подчеркивал Вершинин в интервью ТАСС. - Неизменно выступаем в поддержку краеугольного принципа "африканским проблемам - африканское решение" и поставленной Африканским союзом в "Повестке дня - 2063" ключевой цели "заставить оружие молчать" к 2030 году".

Кроме того, добавили в МИД РФ, серьезнейшую угрозу не только для Африки, но и для всего мира представляют преступные действия киевского режима и его покровителей, сотрудничающих с местными террористическими группировками и оказывающих им поддержку. "Задействуют их, в частности, для террора мирного населения отдельных государств Сахеля, осуществления диверсий против интересов не только России, но и других государств", - пояснял замминистра.

Лавров подчеркивал, что Россия - давний и проверенный друг Африки. По его словам, в ядре российского культурного кода заключены ценности коллективизма, солидарности и взаимовыручки, и это в целом созвучно африканской философии убунту - "я существую, потому что мы существуем". "На этой прочной основе будем развивать нашу дружбу и сотрудничество, уважая цивилизационные особенности друг друга", - добавил он.

Кроме того, Лавров подчеркивал, что Россию в Африке "совершенно точно ждут". "Об этом нам регулярно говорят наши друзья с континента. Надо эти ожидания оправдывать", - заметил глава российской дипломатии.