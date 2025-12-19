Мирошник: погибшая в Севастополе девочка - 238-й убитый ВСУ российский ребенок
Редакция сайта ТАСС
02:01
обновлено 02:04
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Погибшая в Севастополе девочка стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ на город, умерла в больнице.
"Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых "цивилизованных европейцев" пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова", - сказал дипломат.