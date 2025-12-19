Мирошник: погибшая в Севастополе девочка - 238-й убитый ВСУ российский ребенок

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что 15-летняя девочка, пострадавшая в результате атаки противника на город, умерла в больнице

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Погибшая в Севастополе девочка стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ на город, умерла в больнице.

"Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых "цивилизованных европейцев" пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова", - сказал дипломат.