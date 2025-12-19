СФ наделил военные суды правом судить военнослужащих без гражданства

Соответствующие изменения вносятся в конституционный закон "О военных судах Российской Федерации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, наделяющий военные суды правом судить военнослужащих без гражданства.

Изменения вносятся в конституционный закон "О военных судах Российской Федерации". Принятым законом устанавливается, что военным судам подсудны дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства, иностранными гражданами в период прохождения ими военной службы, военных сборов, пребывания в добровольческих формированиях.

Изменения вносятся в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона о праве лиц без гражданства на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и в воинских формированиях.