Путин заявил о готовности РФ к переговорам и завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия согласна на переговоры и завершение конфликта мирными средствами, сейчас мяч на стороне Украины и ее европейских спонсоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего - главарей киевского режима и их, в данном случае прежде всего, европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", - подчеркнул Путин.