Путин: РФ рассчитывает, что Сербия исполнит обязательства по NIS

Президент России отметил, что это непростая задача

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что дружественная Сербия будет исполнять свои обязательства по совместной нефтегазовой компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС, NIS). Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"У нас есть межправсоглашение с Сербией по поводу принятия каких бы то ни было рестрикций в отношении этой коммерческой структуры (НИС - прим. ТАСС). И, конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Серии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос: "Как вкладывать деньги в экономику страны?" Где гарантии безопасности, если даже межправсоглашения не работают?" - сказал он.

"Это непростая задача. К сожалению, несмотря на внешнее стремление наладить отношения, санкционное давление, безусловно, продолжается. Это касается и нашей компании "Газпром нефть", которая является собственником компании НИС, в которую "Газпром нефть" вложила приличные средства, уже более $3 млрд, и превратила ее в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии", - добавил он.