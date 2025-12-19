Путин: РФ знает, в каком направлении с Сербией двигаться в вопросах NIS

Компания подвергается санкционному давлению со стороны США, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что ей получится найти нужное решение по совместной нефтегазовой компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), страна имеет соображение, в каком направлении нужно двигаться из-за санкционного давления на компанию со стороны США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

"Но у нас есть соображения, как, каким образом и в каком направлении мы могли бы вместе двигаться. И диалог такой с нашими друзьями идет в Сербии. Надеемся, что мы найдем нужное решение", - сказал он.

Путин сообщил, что Россия исходит из того, что дружественная Сербия будет исполнять свои обязательства по совместной нефтегазовой компании "Нефтяная индустрия Сербии".

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не намерен прибегать к каким-либо формам изъятия компании "Нефтяная индустрия Сербия" и готов содействовать поиску справедливого решения по ее дальнейшему функционированию.

До этого президент Сербии заявлял, что энергетическая ситуация в стране стремительно ухудшается на фоне кризиса вокруг NIS и угрозы введения вторичных санкций против банковского сектора. По его словам, Сербия уже более двух месяцев не получает нефть для переработки, что создает риски для функционирования экономики - от энергетики и банков до здравоохранения.

О ситуации с NIS

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.