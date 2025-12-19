Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером

Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений, заявил российский лидер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает председателя КНР Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера РФ.

"Я для начала сказал бы так, что я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Своего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. И вот это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений", - сказал российский лидер на "Итогах года".