Путин: отношения России и Китая развиваются

Сотрудничество Москвы и Пекина переходят в самые различные области, в том числе в сфере высокотехнологичного производства и науки, отметил глава государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отношения РФ и Китая развиваются и переходят в самые различные области, в том числе в сфере высокотехнологичного производства и науки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Эти отношения развиваются и переходят в самые различные области. И что меня особенно радует - в сферу высокотехнологичного производства, науки, образования, гуманитарных связей, в область исследования космического пространства. Мы сотрудничаем, и это является показателем доверия между нашими странами и уровня этого доверия", - заявил Путин в ходе "Итогов года".