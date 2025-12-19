Путин: во времена СССР Европа предлагала систему безопасности без расширения НАТО

Президент отметил, что в Европе "были умные люди", в том числе видные представители социал-демократической партии Германии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Политики европейских стран еще в период до развала СССР предлагали создавать новую систему безопасности в Европе без расширения НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"В свое время, еще до развала Советского Союза, были умные люди в Европе, в том числе видные представители социал-демократической партии Германии, в частности, господин Эгон Бар был опытным политиком. Он еще даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с учетом участия Соединенных Штатов, государств Восточной Европы и с участием России. С тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия", - сказал Путин.