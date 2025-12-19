Путин: Россия и Китай сотрудничают в военной сфере

Страны проводят совместные учения, патрулирование стратегической авиации, на море и с участием сухопутных войск, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. РФ и Китай регулярно взаимодействуют в военной области, проводя совместные учения, патрулирование стратегической авиации, на море и с участием сухопутных войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы регулярно взаимодействуем и в военной области, проводим совместные учения, патрулирование стратегической авиации, на море и с участием сухопутных войск. Все это говорит о том, что наши отношения, как я уже много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть, - российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире и на международной арене", - заявил Путин в ходе "Итогов года".

"Наши министерства иностранных дел находятся в постоянном контакте и координируют повестку дня. Я надеюсь, что в таком ключе мы будем развивать отношения с нашими китайскими друзьями в ближайшей и более отдаленной исторической перспективе", - добавил он.