МИД РФ анонсировал открытие посольства в Гамбии в ближайшее время

Этот шаг будет способствовать эффективному решению совместных задач

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Банжуле планируется открыть в ближайшее время, этот шаг будет способствовать эффективному решению совместных задач. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Серина Моду Нджье, который возглавляет гамбийскую делегацию на второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Банжула на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-гамбийских отношений, включая углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. С обеих сторон с удовлетворением констатировано, что более эффективному решению упомянутых задач должно способствовать открытие в ближайшее время посольства Российской Федерации в Банжуле", - отметили в министерстве.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС заявила, что Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах.