Путин: европейские элиты ожидают изменения политического поля в США

Они поддерживали демократическую партию на выборах президента США "достаточно прямолинейно", заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европейские политические элиты находятся в ожидании изменения американского политического поля, они поддерживали демократическую партию на выборах президента США "достаточно прямолинейно". Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Он подчеркнул, что европейские политические элиты поддерживали Камалу Харрис на выборах президента США "достаточно прямолинейно, если не сказать нагло".

"Рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в Конгресс США осенью следующего года политический ландшафт несколько изменится и у них появятся их традиционные союзники, они смогут оказывать большее давление на президента [США Дональда] Трампа. Поэтому и ведут себя так - в ожидании изменений политического поля в США, в преддверии выборов в Конгресс. Вот и все", - сказал Путин.