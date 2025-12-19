Путин: поддержкой режима в Киеве страны ЕС пытаются прикрыть свои ошибки

Речь идет об ошибках как в политике, так и в экономической сфере, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Политикой поддержки киевского режима страны ЕС стараются прикрыть свои ошибки во внешней политике и в экономической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Почему такая политика проводится, такая, как вы сказали, оголтелая, я только что пытался это объяснить в ответ на вопрос вашего коллеги из "Би-би-си". Потому что этим стараются прикрыть свои ошибки в области и внешней политики, и экономики, финансов и так далее. Вот этим, я считаю, что этим", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина, почему европейскими политиками проводится политика оголтелой поддержки во всем киевского режима.