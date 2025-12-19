Путин: Запад пренебрег интересами безопасности РФ, расширяя НАТО на восток

России обещали, что расширения альянса на восток не будет, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. России обещали, что расширения НАТО на восток не будет, но "кинули", пренебрегли интересами РФ в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм - это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули, пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности", - сказал Путин.