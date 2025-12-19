Путин: РФ уничтожит угрозы Калининградской области при их появлении

Президент России считает, что подобные действия приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности блокады региона.

По словам президента, действия подобного рода приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта" и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По ж/д попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы Калининградская область не испытывала дефицит, российские власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.