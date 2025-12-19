Путин: угрозы Калининградской области будут чреваты крупномасштабным конфликтом

По словам президента, Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Угрозы блокады Калининградской области будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчет", - сказал он.

По словам президента, Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. "Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности блокады региона.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По ж/д попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы Калининградская область не испытывала дефицит, российские власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.