Путин "вернул" микрофон журналисту BBC, у которого его нечаянно забрали

Журналист прервал свой вопрос президенту РФ, чтобы глава государства мог установить с ним зрительный контакт
12:18

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" иронично указал на необходимость вернуть микрофон желавшему задать вопрос журналисту BBC Стиву Розенбергу, которого поначалу не увидел в зале.

Журналист прервал свой вопрос Путину, чтобы глава государства мог установить с ним зрительный контакт. Помощница забрала у иностранного корреспондента микрофон, после чего в зале повисло молчание, которое президент разрядил шуткой.

"Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец", - с улыбкой отметил Путин, после чего продолжил слушать вопрос журналиста. 

