Путин: Европа "залезла в колею" и ей сложно повернуть в сторону

Президент добавил, что другая причина европейской политики в вопросе поддержки Украины - попытка прикрыть свои ошибки в области внешней политики, экономики и в других сферах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европа "залезла в колею" в вопросе поддержки киевского режима, в которой ей сложно повернуть в сторону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Один из модераторов дискуссии - журналист ВГТРК Павел Зарубин - отметил, что Европа оголтело поддерживает киевский режим и даже, судя по всему, готова пойти на конфликт с президентом США Дональдом Трампом. "Залезли, так сказать, в колею, как у нас говорят по поводу дорог и бездорожья. В колею зашли - и влево, вправо уже трудно повернуть", - прокомментировал Путин.

Президент добавил, что другая причина такой политики Европы в этом вопросе - попытка прикрыть свои ошибки в области внешней политики, экономики и в других сферах.