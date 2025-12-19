Путин призвал НАТО внимательнее читать про РФ в стратегии нацбезопасности США

Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам, подчеркнул российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте и лидеров западных стран быть внимательнее к своим обязанностям и изучить новую стратегию безопасности США, в которой РФ не указывается в качестве угрозы.

Читайте также

Усилия Трампа, "подсвинки" и "секретное оружие" России. Заявления Путина на "Итогах года"

"В новой стратегии безопасности, национальной безопасности [США] Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Ну читать-то умеете? Как это вы, НАТО, нацеливаетесь на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Это просто, не знаю, даже уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров", - сказал Путин на "Итогах года".