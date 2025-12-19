Путин заявил, что впервые слышит о деле по обвинению гражданина Франции Винатье

Французский журналист попросил о его помиловании президента РФ на программе "Итоги года"

Редакция сайта ТАСС

Лоран Винатье © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не слышал о деле по обвинению в России французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом). О его помиловании главу государства на программе "Итоги года" попросил журналист из Франции.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Ничего не знаю, первый раз слышу. Но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это такое, - отметил Путин. - Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать".

"Я просто не могу сейчас ничего конкретного сказать, потому что ничего об этом не знаю. Но узнаю обязательно, я вам обещаю", - сказал президент РФ.