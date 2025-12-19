Лавров: у России пока нет данных об итогах консультаций США с Украиной и ЕС

Пока нет информации о том, что там на самом деле произошло, подчеркнул глава МИД РФ

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Россия пока не владеет информацией о результатах консультаций США с Украиной и Европой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Что касается консультаций, которые проводил ЕС между собой, [Владимиром] Зеленским и со [спецпредставителем президента США ] Стивеном Уиткоффом, мы пока не имеем информации о том, что там на самом деле произошло. Но европейские лидеры уже много заявлений сделали, рекламируя "достижения", как они их характеризуют, по итогам этих консультаций", - сказал министр.