Путин: Россия с появлением Мах стала обладать цифровым суверенитетом

Президент РФ отметил, что собственные национальные мессенджеры есть еще только у США и Китая

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Россия с появлением своего национального мессенджера Мах стала обладать полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия - одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом. Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия. И, кроме этого, есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему Max. Таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности, - сказал президент. - Поэтому это точно совершенно правильный шаг, но я с вами согласен в том, что конкуренция должна быть. Она будет".