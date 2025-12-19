Лавров: Россия открыта к разговору с Макроном

Это возможно при соблюдении элементарных норм приличия, подчеркнул глава МИД РФ

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Если президент Франции Эмманюэль Макрон готов поговорить, то Россия всегда открыта к диалогу, но при соблюдении элементарных норм приличия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Заявление Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией, я даже комментировать не собираюсь, - сказал Лавров. - Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории - Россия и лично президент [Владимир] Путин. Если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".