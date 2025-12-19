Путин признался, что работает допоздна

Президент РФ назвал такой режим неправильным

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем рабочем графике, заявил, что заканчивает работу достаточно поздно. При этом он не стал уточнять конкретные часы, пошутив, что это "неприлично прозвучит" и будет выглядеть как нарушение трудового законодательства.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Со скольки до скольки я работаю? Я достаточно поздно заканчиваю работу, и сейчас - все позже и позже. Не буду говорить [часы], это неприлично прозвучит, так как будет выглядеть как нарушение трудового законодательства", - пошутил глава государства в ходе "Итогов года".

Путин подчеркнул, что такой режим работы нельзя считать правильным, призвав соблюдать баланс и вовремя ложиться спать, чтобы сохранять работоспособность. По его словам, важно быть "в форме", и именно к такому режиму жизни и работы он призывает.