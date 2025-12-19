Путин: Россия продолжит аккуратно защищать соотечественников за рубежом

Президент РФ отметил, что делать это нужно так, чтобы не ухудшать их положение

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия будет защищать русскоязычных за рубежом, но так, чтобы не ухудшать их положение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается защиты соотечественников за рубежом. Конечно, мы будем ими заниматься, мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать. Хотел бы обратить внимание по поводу того, как это делать нужно: так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников. А значит, делать это надо аккуратно, желательно неагрессивными способами", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в работу по поддержке соотечественников надо вводить новые механизмы. "Конечно, здесь, наверное, много нужно вводить современных инструментов этой работы с тем, чтобы они были эффективными, с тем, чтобы они доходили до потребителя, и так далее", - сказал Путин.