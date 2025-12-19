Путин: Украина в период СВО пыталась сорвать выборы в России

Киев напрямую и целенаправленно бил по избирательным участкам, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Киевский режим в период СВО стремился сорвать проведение выборов в России и целенаправленно бил по избирательным участкам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Напротив, нам старались их (выборы - прим. ТАСС) сорвать для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность. Напрямую и целенаправленно били по избирательным участкам", - сказал он.

"Никогда не забуду, когда возникла такая угроза. По-моему, это было в ДНР. Люди стояли в очереди на избирательных участках, начался обстрел, люди ушли в подвалы, а потом, когда обстрел закончился, вышли и опять встали в очередь и проголосовали. Мы ничего не требовали, мы делали то, что считали нужным. Думаю, что и сегодняшние представители киевского режима могли бы, если хотят, сделать то же самое", - отметил российский лидер.