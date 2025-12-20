Экс-глава контрразведки ФСБ: ЦИПсО ведут идеологическую войну по Западным клише

Генерал-полковник Александр Безверхний отметил, что деятельность центров информационно-психологических операций Украины направлена на разжигание ненависти ко всему русскому

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины применяют наработки английских и американских спецслужб при ведении идеологической войны против России. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Проецирование на противника собственных методов ведения войны и голословные обвинения в совершении военных преступлений активно используются системой центров информационно-психологических операций, действующих в структурах Сил специальных операций, СБУ и ВСУ. Их деятельность целиком и полностью направлена на разжигание ненависти ко всему русскому, дискредитации ВС РФ и демонизации России, - сказал Безверхний. - Таким образом, в идеологической борьбе против России ЦИПсО использует клише гитлеровской пропаганды, а также методички американских и английских спецслужб".

ЦИПсО созданы в 2004 году представителями Сил специальных операций Украины. Центры выполняют функцию информационных войск Украины. В настоящий момент они занимаются продвижением русофобии и дискредитацией ВС РФ среди населения Украины и стран Европы.

Полная версия интервью будет опубликована в 8:00 мск.