Посол РФ: недружественные страны переживают за утрату позиций в ЦАР

Этот процесс связан с тем, что Россия активно помогает Африке, сообщил Александр Бикантов

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 21 декабря. /ТАСС/. Франция и другие недружественные страны переживают из-за ослабления своего влияния на Центрально-Африканскую Республику и другие страны Африки, которые начинают все больше ориентироваться на Россию, сообщил ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Вся группа недружественных стран, в том числе и Франция, переживают за утрату своих позиций, но это процесс объективный, он связан с тем, что Россия активно стремится в Африку, помогает африканским странам, и Африка тоже тянется к России. Плюс в более общем плане никто не отменял тенденцию к укреплению многополярного мира", - сказал Бикантов.

Посол объективно оценил уровень дипломатии Франции в ЦАР.

"Дипломатия Франции - наследница Талейрана. Она не может просто, примитивно, твердолобо давить в ЦАР. Все гораздо более изящно, это такая игра. Дипломатия Франции, по мнению некоторых наблюдателей, это примерно как в шахматном мире Анатолий Карпов. Это достойный оппонент. У Франции есть объективные интересы, которые подкрепляются историческими моментами. Плюс есть тесная связь с ЦАР во многих сферах: в сфере образования, культуры, музыки, танцев", - отметил посол.

Он добавил, что, тем не менее, Франция теряет свои позиции в ЦАР практически во всех областях. Например, в сфере культуры есть объективная тенденция возвращения к своим истокам. В области образования делаются шаги, чтобы укрепить собственную национальную базу, идет поиск других партнеров, в их числе Россия. Ликвидировано военное присутствие. В финансовом сегменте Франция пока сохранила свои позиции, потому что ЦАР входит в зону, которая тесно связана с Банком Франции, но идут поиски альтернативных моделей.