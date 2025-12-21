Посол РФ назвал конфликты и беспорядки в ЦАР наследием колониализма

Александр Бикантов отметил, что потерянные десятилетия можно было потратить на создание промышленной базы в стране и поднятие ее экономики

БАНГИ /ЦАР/, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные конфликты в Центрально-Африканской Республике являются последствием колониальной политики. Такое мнение высказал ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Конечно, звучит критика в адрес колониальной политики Франции. Но при этом надо сказать, что так называемые обиды, критика носят полностью объективный характер, потому что потеряны годы, потеряны десятилетия, можно было бы создать и промышленную базу, и поднять экономику, и, соответственно, усилить финансовые позиции государства. И я уверен, что не было бы этих вооруженных конфликтов и беспорядков, которые были, потому что это в какой-то степени наследие колониализма", - сказал Бикантов.

При этом он подчеркнул, что простые центральноафриканцы - очень дружелюбный, терпеливый и толерантный народ, который в быту не проявляет агрессии к французам и относится к ним деликатно и дипломатично.