Посол РФ: Швейцария не опускается до русофобской риторики "евротройки"

Этого нельзя сказать о сути проводимой в отношении России политики, отметил Сергей Гармонин

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Швейцарское руководство не опускается до откровенно русофобской риторики лидеров стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), однако подобного нельзя сказать о сути проводимой Берном политики. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Швейцарские власти не опускаются до откровенно русофобской риторики Берлина, Парижа, Лондона или стран Прибалтики и Польши", - сказал он в ответ на вопрос, отличался ли в 2025 году курс Берна в отношении России от откровенно недружественной политики Великобритании, Франции или ФРГ. По словам дипломата, в сравнении со странами Евросоюза официальные лица конфедерации "выражаются относительно сдержанно".

"Но мы, к сожалению, не можем сказать то же самое о сути проводимой ими политики", - подчеркнул он. Гармонин отметил, что о "нейтральном подходе" Швейцарии "говорить точно не приходится", поскольку ее политика "как была в последние годы откровенно недружественной в отношении России, так недружественной и остается".

Он напомнил, что за последнее время Берн сделал "целый ряд недвусмысленных шагов в сторону интеграции в различные военные инициативы Запада". Речь идет об аккредитации офиса НАТО в Женеве, регулярных совместных военных учениях со странами альянса, присоединении к проекту так называемого военного Шенгена под эгидой ЕС и инициативе European Sky Shield ("Европейский небесный щит"), предусматривающей создание усиленной системы противовоздушной обороны.

"В нашем восприятии подобные действия, мягко говоря, расходятся с заверениями швейцарских властей о неизменности швейцарского нейтралитета, - указал посол. - От него, по сути, уже мало что осталось".