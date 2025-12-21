Ушаков: идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока не прорабатывается

Такая инициатива не обсуждалась всерьез, указал помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Идея о проведении трехсторонней встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась всерьез и не находится в проработке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю", - ответил он на вопрос о возможности такой встречи, например, на экспертном уровне.