Песков: Алиев и Пашинян примут участие в неформальном саммите СНГ

В течение этих двух дней президент Владимир Путин по отдельности пообщается со всеми, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они [встречи] будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Это будет обязательным", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что такие дни неформального общения всегда сопровождаются двусторонними встречами. "Собственно, в этом и ценность такого формата", - заключил Песков.