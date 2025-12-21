Песков: разделение прямой линии и пресс-конференции зависит от графика Путина

Также это будет зависеть от обстоятельств, указал представитель Кремля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Разделение форматов прямой линии и большой пресс-конференции будет зависеть от графика президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть все от графика, от обстоятельств", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планируется ли разделять форматы.

Раньше прямая линия и большая пресс-конференция проводились по отдельности. В первом случае президент отвечал на обращения граждан: письма, смс, телефонные звонки и видеовключения с мест. Во втором - беседовал с журналистами, российскими и зарубежными. С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций. Впервые Кремль совместил их вынужденно: в 2020 году пандемия помешала провести оба мероприятия по отдельности полноценно, как прежде. В 2021 году администрация вернулась к двум самостоятельным форматам. Но начиная со следующего раза, с 2023 года, постоянным стал совмещенный вариант.