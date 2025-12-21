В ГД призвали Европу тратить деньги на своих бастующих, а не на Украину

Депутат Андрей Красов указал, что европейские лидеры хотят продолжения конфликта и продолжают выделять деньги Украине, потому что таким образом они стремятся "списать на Россию" внутренние проблемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Европе следует выделять деньги на решение внутренних проблем, в том числе на своих бастующих, а не передавать средства Украине. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов ("Единая Россия").

"Мы сейчас вот если посмотрим картинку новостей - во Франции митинги, сельхозпроизводители бастуют, в Германии сельхозпроизводители бастуют, в Англии тоже бастуют, - отметил Красов. - Прежде чем отправлять деньги на Украину, которые гарантированно будут разворованы, лучше бы эти деньги потратили на решение проблем внутри стран".

Депутат указал, что европейские лидеры хотят продолжения конфликта и продолжают выделять деньги Украине, потому что таким образом они стремятся "списать на Россию" внутренние проблемы. "Россия плохая, поэтому у нас тоже проблемы появились и у нас все плохо", - объяснил Красов позицию Европы.