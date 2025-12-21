Захарова: ЕС может лишиться праздников из-за поддержки Киева

Дипломат прокомментировала сообщения о росте цен на энергоносители в Европе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Европе одуматься и перестать изничтожать себя, иначе из-за своей безумной поддержки Киева и отказа от российских энергоносителей европейцы лишатся даже праздников.

Дипломат прокомментировала сообщения о том, что вследствие политического решения Брюсселя и ряда европейских столиц отказаться от энергоносителей из России и перейти на режим строгой экономии, отказаться от праздничных мероприятий и традиционной иллюминации, в Берлине "под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбурских ворот - мероприятие под открытым небом с живой музыкой и фейерверком, на которое приезжали люди со всей Европы".

Также стало известно, что впервые за последние десятилетия по причине экономии берлинскими законодателями полностью отменили рождественскую иллюминацию бульвара Курфюрстендамм, одной из крупнейших улиц Берлина, добавила она.

"Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика еэсовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Усилиями простого населения

При этом официальный представитель МИД РФ заметила, что только благодаря желанию и общим силам простых горожан и ответственного бизнес-сообщества праздник состоится, иначе "немецкой столице пришлось бы стоять в конце декабря в кромешной тьме".

Захарова добавила, что на праздник у Бранденбурских ворот общими силами оплатили нового подрядчика, а на лампочки для Курфюрстендамма скидывались пенсионеры. "Вроде бы пока что набирается - Рождеству быть", - отметила она.

"То, что на Рождество хватило, - вселяет надежду. Дай Бог, одумаются и перестанут сами себя изничтожать", - резюмировала дипломат.