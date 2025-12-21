Путин вручит премию им. Толстого лидерам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал премию мира очень важным награждением

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручит международную премию мира имени Льва Толстого Эмомали Рахмону, Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, и сегодня, конечно, очень важное будет мероприятие. Это три президента - президент Киргизии, президент Таджикистана и Узбекистана - будут награждены премией Толстого, премией мира", - рассказал представитель Кремля. "Премия мира - это очень важное награждение. Она была им присуждена ранее, это было несколько месяцев назад. Сегодня будет церемония вручения", - добавил он.