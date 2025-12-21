Ушаков пока не видел обновленные документы США по урегулированию на Украине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пока не видел обновленных предложений по украинскому урегулированию с учетом поправок, которые могли быть внесены в ходе консультаций США с Европой и Украиной.

В беседе с журналистами он высказал уверенность, что предложения, которые пытаются вносить европейцы, "точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира".

Однако, уточнил дипломат, с самими документами он пока не знаком. "Через прессу мы получали какие-то сигналы, но, откровенно говоря, я сам никаких бумаг не видел", - ответил Ушаков на вопрос, есть ли у Кремля информация, как выглядят эти изменения.