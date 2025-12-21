МИД России: Брюссель хочет "подчинить" балканские страны против РФ

Речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния, подчеркнул директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дружба между западными странами отсутствует, используется модель безусловного подчинения, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, этот подход Брюссель использует и в отношении Балкан.

"Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее, речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах", - указал дипломат.

На его взгляд, "примечательно, что этот принцип самым фатальным образом сказывается на коренных национальных интересах фокусных государств". "Брюссель их попросту игнорирует, преследуя свои конъюнктурные цели", - уточнил Пилипсон. Таким образом он ответил на вопрос, как Москва расценивает политику ЕС на балканском треке, строится ли она по принципу "дружить против России".

"Сплоченность против нашей страны уже на протяжении многих лет является ключевым программным посылом в работе евробюрократии с региональными столицами, включая Скопье. Признаков изменения в подходах ЕС на этом направлении не наблюдаем", - констатировал директор второго европейского департамента МИД РФ.

Евросоюз год назад заключил соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Северной Македонией, отмечая, что конфликт на Украине показывает "исключительную важность единства и тесного сотрудничества внутри ЕС и с его ближайшими партнерами".

Полный текст интервью будет опубликован после 17:00 мск.